Le Standard face à un gros défi : Stevie G, le géant lisboète et les tombeurs de Charleroi

Le Standard aura droit à de belles affiches en Europa League cette saison et fera face à un beau défi. Les Rouches peuvent-ils aller chercher les seizièmes de finale ?

Le Benfica et Jan Vertonghen, gros morceau du groupe

Le géant lisboète du Benfica était peut-être l'une des têtes de série les plus accessibles de ce tirage, en comparaison avec des noms comme Arsenal, le Napoli ou l'AS Rome. Mais les Portugais ne seront pas un cadeau : pas plus tard qu'en 2019, ils atteignaient les quarts de finale de l'Europa League et en 2016 le même stade en Ligue des Champions.

Tout point pris face à Benfica sera un point important, mais le Standard aura une carte à jouer : comme le PAOK l'a prouvé en qualifications pour la Ligue des Champions, les Lisboètes peuvent être surpris. Jan Vertonghen et Nicolas Otamendi forment le nouvel axe de la défense et doivent encore trouver leurs automatismes ; le passage du Diable Rouge à Sclessin sera l'un des moments intéressants de cette campagne. Et prendre trois points à domicile serait un sacré bonus ...

Le retour de Stevie G (et Ianis Hagi)

Onze ans plus tard, Steven Gerrard va faire son retour à Sclessin - cette fois avec les Glasgow Rangers et en tant qu'entraîneur. Les supporters du Standard n'ont pas oublié leur dernière confrontation avec l'icône de Liverpool : Rouches et Reds s'étaient livrés deux duels légendaires, le Standard frôlant la qualification.

Ce Glasgow est à coup sûr un adversaire moins redoutable que le Liverpool de l'époque (a fortiori que l'actuel), mais ne sera pas à sous-estimer : si le championnat écossais est bien plus faible que le belge, les Rangers ont tendance à performer sur la scène européenne, comme ils l'ont prouvé en éliminant le Galatasaray habitué à la Ligue des Champions lors des barrages. De manière plus anecdotique, ce sera également le retour en Belgique de Ianis Hagi : jeté comme un malpropre par Genk, le Roumain aura envie de se montrer.

Lech Poznan ... pour venger Charleroi ?

Quelle ironie : alors que de nombreux supporters liégeois se réjouissent encore de l'élimination du Sporting Charleroi (on se rappelle de la banderole déployée à Sclessin et lançant : "Ryanair, votre seule façon de découvrir l'Europe", qui aurait sans nul doute refait son apparition dimanche sans les circonstances sanitaires), c'est le tombeur des Zèbres qui affrontera le Standard ... et en sera un adversaire crucial.

Crucial car pour espérer passer les seizièmes de finale, il faudra probablement viser le 6/6 face aux Polonais, qui n'ont pas franchement fait forte impression à Charleroi malgré le talent indéniable de Houri ou encore Tiba ; les Zèbres méritaient mieux et le Standard devra avoir ce match en tête.