Les clubs belges souhaiteraient interdire à leurs internationaux de partir en sélection

En cas de départ, les joueurs devraient observer une période de quarantaine à leur retour en Belgique et cela pourrait perturber les plans des équipes pour les matches de championnat.

Alors que les rendez-vous internationaux vont se multiplier en octobre, plusieurs clubs de D1A et D1B seraient réticents à l'idée de laisser partir leurs joueurs rejoindre leur sélection respective, rapporte le Nieuwsblad.

Charleroi aurait fait part de son inquiétude de devoir envoyer ses joueurs en quarantaine dès leur retour. Le club aurait demandé à la Fifa s'il était possible d'interdire aux joueurs de partir. Cette dernière a répondu que ce n'était pas possible mais cet avis ne vaut que pour les matches officiels et non les amicaux.

Le FC Bruges pourrait donc retenir Krépin Diatta en Belgique, et l'Antwerp pourrait faire de même avec Nill De Pauw.

Du côté d'Anderlecht et d'OHL, la même question se pose pour Murillo et Romo.