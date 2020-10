La sélection Mauve pour le déplacement à Bruges : Doku sera bien là, Trebel absent

Anderlecht et Bruges s'affronteront ce dimanche pour le match au sommet de cette 8e journée de JPL.

En marge du choc de ce dimanche, le Sporting a communiqué sa sélection dans laquelle figure bien Jérémy Doku, malgré le transfert vers Rennes qui se négocie actuellement.

Le jeune ailier est présent à l'hôtel où les joueurs restent en isolement avant la rencontre de demain. Percy Tau retrouvera le Jan Breydel Stadion alors que Yari Verschaeren et Kemar Lawrence feront également partie du voyage. Le Jamaïcain est repris pour la première fois, après une longue absence pour raison privée.

On notera l'absence d'Adrien Trebel. Le milieu français souffre toujours du genou et sera trop juste pour la rencontre. Michel Vlap et Peter Zulj seront également trop justes pour la rencontre.

La sélection complète :