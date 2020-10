Les derniers buts de Roman Yaremchuk avec les Buffalos? "Je veux partir!"

Roman Yaremchuk a guidé les Buffalos vers la victoire, dimanche après-midi. Pour la dernière fois?

Buteur à deux reprises dans le premier quart d'heure contre le Beerschot, dimanche après-midi, Roman Yaremchuk a montré la voie aux Buffalos, mais l'Ukrainien n'a pas le sourire pour autant. "Cela fait deux mois que je réclame un transfert et, en principe, on attend d'une direction qu'elle écoute ses joueurs", explique-t-il au Laatste Nieuws.

L'Ukrainien veut partir et il n'en démordra pas. "Je le dis clairement: je veux partir. J'ai 24 ans, je veux me battre pour ma vie, pour mon avenir et pour celui de ma famille. Il est temps pour moi de faire un pas en avant. J'ai des ambitions et c'est pour ça que je veux partir." Il reste quelques heures à l'attaquant des Buffalos pour obtenir gain de cause.