Le résumé de la dernière journée de transferts en D1A : Standard, Charleroi, Anderlecht ... ça a bougé !

Vous avez eu du mal à suivre le dernier jour de mercato ? Nous tentons de vous résumer les derniers deals ayant eu lieu.

FC Bruges

Pas énormément de mouvement à Bruges jusqu'ici, et même ... aucune arrivée jusqu'à la dernière journée : Noa Lang (21 ans) est le nouvel ailier des Blauw & Zwart. Dans l'autre sens, le départ de Karlo Letica (Sampdoria) s'ajoute à ceux de nombreux excédentaires plus tôt dans le mercato, mais le champion en titre ne déplore aucun départ de cadre malgré beaucoup d'intérêt.

Standard de Liège

Le noyau avait déjà été dégraissé avant cette dernière journée et aucun départ-surprise n'a forcé d'achat panique du côté liégeois, pas même celui de Kostas Laïfis finalement évité. Les Rouches ont donc pu conclure tranquillement les arrivées de deux latéraux : Laurent Jans (back) depuis Metz et Eddy Silvestre (ailier) depuis Nice.

RSC Anderlecht

On savait que Jérémy Doku partirait pour Rennes, cela a naturellement été officialisé et les Bretons ont posé 27 millions sur la table. Le remplaçant du Diable doit être Paul Mukairu, prêté (avec OA) par Antalyaspor. Au milieu, il fallait un renfort et Josh Cullen est arrivé de West Ham. Plus discrètement, Aristote Nkaka a rejoint Paderborn.

Sporting Charleroi

Du mouvement au Mambourg : alors que Maxime Busi a quitté le club direction Parme (et contre un beau chèque de 6 millions d'euros), son remplaçant Jules Van Cleemput est arrivé de Malines dans la foulée. Et alors que Charleroi a envoyé David Henen en prêt à Grenoble, il s'est renforcé avec deux gros coups surprenants : Lukasz Teodorczyk (Udinese) et Saido Berahino (Zulte Waregem). Une fin de mercato inhabituelle au RCSC !

Excel Mouscron

Rayon départs, pas de mouvement pour Marko Bakic (qui peut toujours signer au Portugal aujourd'hui, le mercato y étant un peu plus long). Les Hurlus devaient cependant se renforcer et c'est chose faite : Nuno Da Costa, buteur de Nottingham Forest, et Bruno Xadas, médian portugais de Braga, doivent aider Mouscron à se maintenir.

Antwerp

Le Great Old n'a pas failli à son habitude de terminer ses mercatos en force. Quatre arrivées : Jordan Lukaku (Lazio, prêt), Nana Ampomah (prêt, Düsseldorf), Guy Mbenza (Cercle) et Jérémy Gelin (prêt, Rennes), le tout sans départ de dernière minute. Lucien D'Onofrio est toujours en forme !

Racing Genk

Rien à signaler rayons arrivées de dernière minute, mais le départ de Joakim Maehle pour l'OM a au moins été évité dans le Limbourg. Casper De Norre, lui, a été prêté à OHL avec option d'achat.

La Gantoise

Dernière journée plutôt calme chez les Buffalos : pas de départ à déplorer, Roman Yaremchuk ayant été bloqué malgré ses envies d'ailleurs, et un nouveau défenseur central en la personne de Andreas Hanche-Olsen, qui arrive de Stabaek et signe pour trois ans. Le Norvégien de 23 ans était pisté par le Standard en cas de départ de Laïfis.

Eupen

Rien à signaler non plus du côté de l'AS Eupen dans cette dernière journée, si ce n'est le prêt de Leandro Miramar, peu utilisé, du côté du RWDM. Les Pandas avaient, il est vrai, déjà été très actifs durant toute la fenêtre de mercato.

Cercle de Bruges

Si le Cercle a pris un coup sur la tête avec la vente de Guy Mbenza à l'Antwerp, ils peuvent fêter le retour de l'excellent Giulian Biancone en prêt de l'AS Monaco. Alimami Gory est prêté à Troyes (Ligue 2).

Waasland-Beveren

Nouvel arrière central au Freethiel : Miguel Vieira arrive en prêt de l'Istanbul BB. C'est le seul mouvement de dernière minute à Waasland-Beveren, qui avait déjà finalisé ses renforts offensifs dans les semaines précédentes avec Sinani et Frey, notamment.

Zulte Waregem

Ca a bougé en attaque à Zulte : Saido Berahino prêté à Charleroi et Idrissa Sylla ayant vu son contrat résilié, les Flandriens ont trouvé leur renfort offensif en la personne de Tomas Chory, prêté par le Viktoria Plzen pour la saison.