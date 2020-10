Ruud Vormer a fait une croix sur les Oranje

Pour le Néerlandais, l'équipe nationale n'est plus une ambition.

Capitaine et patron du Club de Bruges sur le terrain, Ruud Vormer évolue au plus haut niveau du football belge depuis plus de six ans désormais. Et ses performances brugeoise lui ont permis de connaître ses premières sélections avec l'équipe nationale néerlandaise.

"J'ai mis ça de côté"

Mais il n'a plus été appelé depuis plus de deux ans et semble s'être fait une raison. "J'ai mis mes ambitions avec les Oranje de côté", explique-t-il à Sporza. "J'ai eu l'occasion de porter le maillot de l'équipe nationale, j'y ai vécu de beaux moments, j'ai quand même joué quatre rencontres avec les Oranje, mais maintenant je me concentre exclusivement sur le Club de Bruges."

Et les missions ne manqueront pas cette saison pour le capitaine des Blauw en Zwart, qui espère conquérir un quatrième titre de champion de Belgique