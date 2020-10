Peter Verbeke est clair : "Pas le choix, pour la survie d'Anderlecht"

Peter Verbeke a fait des miracles cet été avec une enveloppe limitée, mais n'a pas pu en réaliser un dernier : garder Jérémy Doku une fois l'offre de Rennes sur la table. Il s'est expliqué dans la presse.

Le week-end dernier a probablement dû être l'un des plus difficiles de la carrière de Peter Verbeke : le directeur sportif du RSC Anderlecht, qui vivait jusque là un été chargé mais plutôt positif, a dû se résoudre à laisser partir Jérémy Doku au Stade Rennais. "Rennes est le seul club à avoir été concret. Les directeurs sportifs d'autres clubs s'étaient contenté de m'envoyer un message pour savoir ce qu'il en était. Nous ne pensions pas vendre Doku mais quand Rennes s'est présenté, tout a été très vite", explique Verbeke dans Het Nieuwsblad.

Les questions sont nombreuses : Anderlecht n'aurait-il pas pu attendre l'été prochain ? La valeur de Doku n'aurait-elle pas encore augmenté ? "Nous n'avions pas le choix. Ca ne correspond pas à notre vision sportive et ce départ ne m'a pas fait plaisir ; je ne voulais pas, mais Wouter Vandenhaute et Karel Van Eetvelt savent à quel point la situation financière est grave", révèle Peter Verbeke. "Je veux être directeur sportif pendant 10 ans et j'ai bien peur que ce genre de décision soit nécessaire pour que club puisse survivre. Je ne dis pas qu'on risquait la faillite, mais le départ de Doku était nécessaire pour l'assainissement du club, même si nous n'y sommes pas encore".