🎥 Le premier but de Gonzalo Higuain en MLS vaut le coup d'oeil

L'Inter Miami de David Beckham vit une enfance difficile : le nouveau venu de MLS restait sur trois défaites consécutives et comptait sur ses recrues vedettes Blaise Matuidi et Gonzalo Higuain pour enfin se lancer. L'Argentin avait peiné en début de saison, mais s'est rattrapé en inscrivant son premier but : un joli coup-franc, pour offrir la victoire à Miami sur la pelouse des NY Red Bulls !