Les prédécesseurs irlandais de Josh Cullen en Pro League et à Anderlecht

Ce soir, l'Irlande se déplace en Slovaquie en barrages pour l'Euro 2021. Josh Cullen, le nouveau médian d'Anderlecht, en sera. Mais il n'est pas le premier de ses compatriotes à évoluer en Belgique ...

Peu d'Irlandais ont vraiment brillé dans notre championnat et Josh Cullen n'aura que peu d'exemples vers lesquels se tourner au moment de porter les couleurs du RSC Anderlecht. À vrai dire, chez les Mauves, les natifs d'Eire ont connu peu de succès : c'est ainsi le cas de Frank Stapleton, buteur plutôt prolifique à Arsenal et Manchester United dans les années 70-80 mais qui connaîtra l'échec sur le continent. Peu utilisé à l'Ajax Amsterdam, il sera prêté à Anderlecht pendant ... trois mois en 1987 et jouera à peine.

Plus près de notre époque, Liam Bossin (24 ans) n'a pas connu plus de succès : formé à Neerpede, le jeune gardien de but belgo-irlandais n'obtient pas sa chance au RSCA et rejoindra Nottingham Forest en 2017. Il n'y jouera pas plus et c'est finalement cette année, en janvier 2020, qu'il lance sa carrière en signant ... en Irlande, à Cork City. Il dispute 6 matchs cette année, mais a perdu sa place de titulaire après l'interruption liée au coronavirus et est désormais second gardien en D1 irlandaise.

Un autre gardien de but a lui pu fouler les pelouses de D1 belge, à Beveren : Graham Stack (39 ans), né en Angleterre mais de nationalité sportive irlandaise, sera prêté en 2002-2003 par Arsenal. Le premier prêt d'une longue série ; il faudra attendre 2009 pour que Stack, qui avait obtenu le rôle de titulaire à Beveren lors de son passage, lance vraiment sa carrière à Hibernian, en Écosse. Il est aujourd'hui retraité après avoir tenté un passage en ... Inde et avoir terminé sa carrière en division régionale anglaise.

La légende John O'Shea

John O'Shea (39 ans) est probablement le plus célèbre joueur irlandais passé par chez nous. Après un prêt à Bournemouth en 2000, c'est à l'Antwerp que le futur pilier de Manchester United (il y disputera près de 400 matchs, jusqu'en 2011) lance sa carrière. Véritable légende du football irlandais, O'Shea disputera 118 matchs pour la République d'Irlande au cours de sa carrière. Le polyvalent défenseur et milieu de terrain a pris sa retraite en 2019, après une dernière pige écourtée à Reading. Il aura également évolué à Sunderland de 2011 à 2018, connaissant les deux relégations successives immortalisées notamment dans la série documentaire Sunderland 'til I die.

Si John O'Shea est le plus connu, il n'aura pas marqué la Pro League de son passage ... au contraire de son compatriote Dominick Foley (44 ans). Le natif de Cork arrive à La Gantoise en 2005, à 29 ans et avec un parcours déjà émaillé d'expériences mitigées dans divers clubs anglais, mais aussi en Grèce et au Portugal. Retourné se ressourcer au Bohemian FC, en Irlande, il va enfin lancer sa carrière continentale chez les Buffalos. Un transfert décroché en impressionnant les Gantois lors de deux matchs de Coupe Intertoto, et qui s'avérera réussi puisque Foley restera jusqu'en 2009, inscrivant 27 buts en 103 matchs et devenant même capitaine du club lors de sa troisième saison.

Preud'homme fera moins jouer le grand irlandais, qui rejoindra le Cercle de Bruges et y connaîtra un succès comparable, mais plus court (2009-2011, 41 matchs, 13 buts). Bizarrement, Foley ne compte que peu de sélections en équipe d'Irlande (6), mais il est à coup sûr l'Irlandais ayant le mieux performé dans notre pays. Un exemple dont tentera de s'inspirer Josh Cullen à Anderlecht ...