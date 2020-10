Coupe de Belgique: l'Union et Seraing sans problème, mission accomplie pour la RAAL et Liège

Les clubs de D1B et de Por League) ont fait respecter leur statut, cet après-midi en Coupe de Belgique.

OHL, deuxième club de Pro League contraint à franchir le cinquième tour, a connu plus de difficultés que Waasland-Beveren, samedi soir. Les Louvanistes ont profité du but de Xavier Mercier pour prendre les commandes de la rencontres, mais ont dû attendre la 90e et un but de Duplus pour se rassurer définitivement à Knokke (0-2).

Victoire plus tranquilles en revanche pour l'Union contre Heist (4-0, buts de Sigurdarson, Undav, Vanzeir et Lapoussin), pour Seraing contre Blankenberge(6-1 doublés de Cascio et Al Badaoui et but de Ndiaye) et pour Westerlo qui recevait Hades (5-1).

Ca passe également pour le RFC Liège, qui a dominé Warnant grâce à un but de Lallemand (1-0) et pour la RAAL qui a pu compter sur des buts d'Azevedo et de Gravez pour effacer Jette (2-0).