Le Borussia Dortmund veut aligner le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions

Le Borussia Dortmund aimerait faire de son prodige Youssoufa Moukoko le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions.

Du moins, si le jeune joueur de .... 15 ans (il n'en aura 16 que le 20 novembre prochain) obtient du temps de jeu lors des rencontres à venir du Borussia Dortmund en Ligue des Champions. D'après Bild, Youssoufa Moukoko devrait être inscrit sur la liste B des joueurs à disposition du club, à savoir les joueurs formés au club depuis au moins 2 ans. Ces jeunes talents peuvent être ajoutés à la sélection habituelle jusqu'à 24h avant chaque match de C1.

Youssoufa Moukoko pourra évoluer en Ligue des Champions dès le 24 novembre (à 16 ans et 4 jours) et c'est face ... au FC Bruges qu'il pourrait potentiellement faire ses débuts. Le record est actuellement détenu par Célestine Babayaro, qui a découvert la Ligue des Champions avec le RSC Anderlecht à l'âge de 16 ans et 86 jours. Moukoko est l'un des plus grands talents du Borussia, systématiquement surclassé en équipes d'âge et auteur de statistiques incroyables (44 buts en 30 matchs avec les U19 à l'âge de ... 14 ans, par exemple).