Ronald Koeman confirme: il voulait un joueur de Liverpool au Barça

Longtemps cité au Barça, il est finalement resté en Angleterre.

Miralem Pjanic, Trincao et Sergino Denst ont notamment débarqué en Catalogne cet été, mais le Barça n'a pas su transférer les deux pistes les plus longtemps évoquées lors du mercato: Memphis Depay (Lyon) et Georgnjo Wijnaldum (Liverpool) sont restés dans leur club.

Et Ronald Koeman ne cache pas qu'il aurait aimé avoir, aux côtés de Frenkie De Jong, au moins un second Oranje dans son effectif. "Georginio Wijnaldum était sur ma liste", confirme-t-il à Marca. Mais rien ne dit que le Barça ne reviendra pas à la charge lors du prochain mercato.