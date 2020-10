Drazen Brncic : "Anderlecht en mauvaise forme ? Il faut rester réaliste"

Drazen Brncic est un coach heureux : son FC Liège recevra le RSC Anderlecht en seizièmes de finale de la Croky Cup. Un adversaire de D1A, et pas n'importe lequel.

Si on avait dû demander à Drazen Brncic quel tirage de Coupe avait sa préférence pour le FC Liège, le RSCA aurait probablement fait partie des noms évoqués les plus spontanément. "C'est le tirage rêvé pour le club et les supporters. À la rigueur, peut-être que le derby liégeois contre le Standard aurait été LE meilleur tirage", estime-t-il pour Walfoot.

"Mais on ne peut certainement pas avoir de regrets par rapport à Seraing, qui reçoit le Standard. Anderlecht, c'est un vrai match de gala, une récompense pour les joueurs", se réjouit Brncic. Et un match ... accessible, au vu de la forme des Mauves ? "Allons, allons, il faut remettre l'église au milieu du village, quand même (rire). Ils ont beau être une équipe en reconstruction, Anderlecht est une grande équipe, un grand club. Tout le monde sait ce que représente le club", tempère l'entraîneur du FC Liège.

"Anderlecht est un club de D1, nous sommes un club de D3. Rien que pour ça, il faut rester calmes", continue Drazen Brncic. "Avec tout le respect que j'ai pour mon équipe. Bien sûr, je ne dis pas que nous arriverons en victimes consentantes !", prévient-il. "C'est un match de gala, mais on sait que la Coupe, c'est la scène des exploits. Tous les exploits de Croky Cup, ceux de Knokke, de Rebecq, je les connais, et nous donnerons tout pour notre public".

Un public qui pourrait ... ne pas être présent. "Ca, ce serait vraiment triste. On espère que la situation aura évolué d'ici là ... C'est en décembre, qui sait. J'espère qu'on pourra offrir ce match à notre public. Même sans un stade plein, mais devant quelques milliers de personnes", espère Brncic.