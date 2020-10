Yves Vanderhaeghe pas insensible au jeu d'un Anversois : "Je pourrais travailler avec lui"

Yves Vanderhaeghe est à la tête du KVK depuis un moment déjà.

Yves Vanderhaeghe évoquait dans une interview accordée à Sport/Footmagazine, un joueur au caractère difficile : "Je travaillerai toujours avec les joueurs que j'ai à disposition. Je n'ai jamais refusé de travailler avec quelqu'un qui avait encore de la valeur pour le club", a déclaré l'entraineur de Courtrai.

Une description qui correspond parfaitement à un certain Lamkel Zé de l'Antwerp, joueur talentueux mais au caractère problématique : "Je pense que je pourrais travailler avec lui", avouait Vanderhaeghe à son propos. "J'essaierais de le taquiner, même s'il ne faut pas non plus avoir trop de Lamkel Zé", a conclu Vanderhaeghe.

Une remarque qui n'a d'ailleurs pas échappé au Camerounais.