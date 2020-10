Ruud Vormer parle des jeunes de Bruges: "Il suffit de regarder Anderlecht"

Depuis quelques années, le Club de Bruges a investi beaucoup d'argent dans la formation des jeunes mais les retombées sont pour le moment assez limitées. Ruud Vormer a un début d'explication.

Les joueurs formés au Club de Bruges ne sont pas nombreux dans le noyau et encore moins sur le terrain. Former des jeunes cela prend du temps et Ruud Vormer, en bon capitaine, explique pourquoi il ne faut pas faire tout et n'importe quoi.

"Pourquoi ils sont peu nombreux? C'est vrai que lors de ces dernières années il n'y a eu que De Ketelaere, Engels et Mechele", a expliqué Vormer dans Het Laatste Nieuws. "Il y a une explication: il faut toujours prendre des points. Vous pouvez aligner beaucoup de jeunes, mais si l'équipe ne prend pas assez de points ils seront vite écartés".

Percer dans un club belge est donc compliqué: "Et c'est pareil dans tous les clubs. Il suffit de regarder Anderlecht, qui a aligné beaucoup de jeunes joueurs la saison dernière, et depuis ils ont tout de même pris de l'expérience depuis mais cela n'a pas été simple. Il faut toujours des joueurs d'expérience pour les encadrer".