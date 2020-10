Gary Neville s'en prend à la fédération anglaise

L'ancien joueur de Manchester United et international anglais plaide pour la création d'un organisme indépendant pour superviser la régularisation financière du football anglais, sévèrement touché par la pandémie de coronavirus.

En Angleterre, plusieurs personnalités sportives, dont l'ancien défenseur international Gary Neville ou l'ex-président de la Fédération anglaise (FA) David Bernstein, appellent à la création d'un organe indépendant pour superviser la régularisation financière du football anglais.

Dans un manifeste, intitulé Save our Beautiful Game ("Sauvons notre beau sport"), ils déplorent que le football anglais se soit montré "incapable de se réformer" et avance des pistes pour résorber la disparité financière et assurer la pérennité des clubs, pros comme amateurs, menacés par la pandémie de coronavirus.

Interrogé par Sky Sports News, Neville a notamment critiqué la décision, trop tardive selon lui, de la Premier League de débloquer, mercredi dernier, 50 millions de livres (55 M€) pour aider les clubs d'EFL (D2 à D4 anglaises) afin d'éviter les faillites. "Je ne veux pas retirer tout l'argent de la Premier League, indique l'ancien défenseur de Manchester United, nonuple Champion d'Angleterre. Moi aussi, je suis partisan d'avoir les meilleurs joueurs et les meilleurs entraîneurs dans le Championnat. Mais quand on voit qu'ils ont dépensé 1,2 milliard de livres au coeur de la pandémie et qu'il leur a fallu 6 mois pour débloquer 50 millions de livres... Si j'étais membre de la Premier League, je serais embarrassé."