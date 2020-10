Kompany milite pour voir les Espoirs en D1B: "Dans l'intérêt du football belge"

Ce vendredi, Vincent Kompany a donné sa conférence de presse hebdomadaire et a lancé un message "dans l'intérêt du football belge".

Après une question à propos de Kristian Arnstad, qui a connu des débuts difficiles sur la pelouse du Club de Bruges, Kompany a milité pour la présence des équipes Espoirs en D1B: "Je sais que cela a été compliqué pour lui, mais il sera un jour plus fort que tous les joueurs qui étaient sur la pelouse lors du match à Bruges", a déclaré Kompany.

"Il a beaucoup appris lors de cette rencontre, bien plus que lors des autres matches qu'il a disputé avec les Espoirs. C'est une question de temps pour avoir le niveau. Cela pousse aussi le football belge à réfléchir. Les Espoirs apprennent plus en jouant avec les pros. Surtout que les joueurs qui jouent dans cette catégorie sont de plus en plus jeunes. Il faut oser les lancer, beaucoup d'équipes ont peur de le faire".

"Aux Pays-Bas, c'est déjà le cas. Ils ont fait ce qu'il fallait pour faire progresser leurs jeunes. La saison dernière, nous avons lancé Sardella et Kana et ils ont depuis fait beaucoup de progrès. C'est bien pour les jeunes de se confronter aux adultes. Ils apprennent plus rapidement".

Cette saison, le Club de Bruges peut faire évoluer ses Espoirs en D1B. "J'espère que cela montrera la voie et que dans le futur plus d'équipes pourront le faire. Et que l'on autorisera un mélange de jeunes et d'expérience, avec la possibilité pour les jeunes de passer d'une équipe à l'autre. Un joueur qui fait une erreur dans un match qui compte apprend plus que lors d'une rencontre qui n'a pas d'enjeu".