Kostas Laïfis adoube Zinho : "Le meilleur en Belgique"

Laïfis - Vanheusden : la meilleure charnière centrale de Belgique ? Le Chypriote estime en tout cas que le désormais Diable Rouge est le meilleur à son poste.

La charnière centrale du Standard n'a rien à envier à personne en D1A : le duo Konstantinos Laïfis - Zinho Vanheusden n'a encaissé que 6 buts cette saison, soit un de moins que Bruges et Charleroi, meilleures défenses de Belgique. De quoi enfin voir Vanheusden en sélection, et même dans le 11 de base de Roberto Martinez. Pas une surprise pour Laïfis, que nous avons rencontré à l'occasion de Luxembourg - Chypre.

"Pour moi, c'est simple : Zinho Vanheusden est le meilleur défenseur central de D1A", nous affirme le Standardman. "Il y a beaucoup d'excellents défenseurs centraux en Belgique, ne vous méprenez pas. Mais à mes yeux, Zinho est le meilleur et il est encore jeune. Il fera une grande carrière", estime Kostas Laïfis. "C'est déjà un leader dans le vestiaire et je pense qu'il peut viser haut, les plus grands clubs du monde. Je lui prédis une carrière à la Kompany".