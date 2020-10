Maxime Lestienne prêt à croiser le fer avec ses anciennes couleurs : "Ce n'est plus un match spécial pour moi"

L'ailier des Rouches revient de blessure et devrait être présent lors du match au sommet contre le Club de Bruges samedi soir à Sclessin.

Maxime Lestienne était sorti sur blessure lors de la défaite du Standard à OHL le mois dernier. "Je revenais pourtant bien et j'étais bien lancé après une belle prestation au Beerschot. Mais c'est ainsi, c'est le football. Ce ne sera sans doute pas ma dernière blessure", explique le Rouche. "J'ai bien travaillé avec les kinés et les médecins et je me sens bien maintenant. Je ne ressens plus de douleurs, et le match amical contre Seraing m'a fait du bien", a expliqué le Rouche en conférence de presse avant d'évoquer la concurrence.

Durant son absence, cela a bien fonctionné. "Selim (Amallah) et les jeunes comme Michel-Ange (Balikwisha) et Tapsoba ont montré de belles choses. Joachim Carcela revient aussi. La concurrence est saine au sein de notre groupe. De plus, nous allons disputé beaucoup de matchs et nous aurons besoin de tout le monde", a précisé le joueur âgé de 28 ans.

Eddy Sylvestre est également venu renforcer les ailes du matricule 16. "Un très bon joueur, fort techniquement avec une belle qualité de passes. Un style de jeu que nous n'avions pas. Un noyau complet, c'est de bon augure pour la suite de la saison", a ajouté l'ancien joueur du Club de Bruges.

Lestienne est prêt à croiser le fer avec ses anciennes couleurs. "La meilleure équipe de Belgique, ils sont au-dessus de tout le monde depuis des années. Mais, nous n'avons peur de personne comme nous l'avons démontré lors de notre victoire à Charleroi. Nous sommes dans une bonne dynamique et nous allons essayer de battre le Club ce samedi. Mon meilleur souvenir en Venise du Nord ? C'est là que j'ai éclos et où j'ai eu la chance de faire mes preuves et de me faire un nom en Belgique. Un club que je respecterai toujours, mais cela fait un moment que j'ai quitté les Gazelles. Je ne connais pas les joueurs actuels. Ce n'est plus un match spécial pour moi", a conclu Lestienne.