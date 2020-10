Score de tennis à Anvers, le Kavé surpris à domicile

Le Beerschot et son meneur de jeu n'ont pas fait dans le détail contre le STVV.

Sale soirée pour le STVV sur la pelouse du Kiel. Rapidement menés, les Trudonnaires ont coulé en une mi-temps contre un Beerschot qui continue de séduire. Deux minutes auront suffi à l'inévitable Raphael Holzhauser pour ouvrir le score et donner le ton d'un premir acte à sens unique.

Holzhauser, sur penalty, Tissoudali, à deux reprises et Toni Brogno ont donné des allures vertigineuses au score avant la pause (5-1, Filipov a réduit le score juste avant la pause). Le STVV a timidement réagi en seconde période, Suzuki et Nazon, mais le mal était fait et Coulibaly a permis aux Anversois de s'imposer sur un score de tennis (6-3).

Confirmation dans l'autre rencontre du début de soirée: le Kavé, sans Steven Defour, resté sur le banc, n'a pas encore retrouvé ses sensations de la saison dernière. Simon Voet aait pourtant ouvert le score, mais Michiel Jonckheere et Evgeny Makarenko permettent à Courtrai d'engranger une nouvelle victoire et de s'installer à la huitième place. Le Beerschot, pour sa part, remonte sur le podium en attendant le résultat du Standard contre Bruges.