La tête à Marseille, l'envie dans le Limbourg

Joakim Maehle a été au centre d'une polémique lors des dernières minutes du mercato estival, mais le Danois est concentré sur ses prestations avec le Racing Genk... malheureusement pour Charleroi.

Même s'il est toujours à Genk,Joakim Maehle a tout gagné depuis quelques jours. Il est vrai qu'il a été déçu de ne pas pouvoir rejoindre l'Olympique de Marseille dans les dernières heures du mercato estival, et il l'a clairement exprimé dans les médias. Mais le Danois est revenu à Genk avec l'envie de bien faire.

"Dans le football, on a le droit d'être déçu", affirme le Danois en conférence de presse après la belle victoire de Genk face à Charleroi. "Mais il faut surtout aller vers l'avant. Il faut toujours avoir la bonne mentalité et surtout continuer de travailler. Mon but? C'est vrai qu'il est beau, c'est à la suite d'une belle action avec Ito et il y a une belle finition."

Le classement ne reflète pas nos qualités

Les Limbourgeois ont vraiment eu beaucoup d'occasions contre le désormais ex-leader du championnat. Le changement du système de jeu, avec la mise en place de ce 3-4-3, a tout changé: "Ce système nous laisse beaucoup de libertés. Nous sommes dangereux car nous arrivons en pleine course, vers l'avant. On sait que nous avons des qualités offensives et que le classement ne reflète pas notre vrai niveau. Il faut maintenant poursuivre dans cette voie dans le futur."

Le futur de Maehle, ce sera certainement dans un autre club dans 3 ou 8 mois. Mais en attendant, il continue de prester à un très haut niveau en Pro League et démontre en plus que c'est un vrai pro. Genk ne pourra plus le retenir fort longtemps.