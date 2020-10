Cristian Benavente déjà buteur avec l'Antwerp et pourtant: "Il n'est qu'à 50% de ses capacités"

Trois des quatre derniers renforts de l'Antwerp ont fait leurs débuts à Zulte Waregem. Mais il ne sont pas encore à 100%: "Maintenant commence vraiment mon travail", estime Ivan Leko.

Si Jordan Lukaku n'était pas encore disponible, Jérémy Gelin, Nana Ampomah et Crisitan Benavente ont débuté leur aventure anversoise dimanche. Le Français était titulaire dans la défense centrale. "C'est un bon joueur, qui nous apporte ce dont nous avions besoin en possession de balle. Ce n'était pas facile pour lui face à un attanquant qui est 20 centimètres plus grand que lui, mais il s'n est bien sorti", estime Ivan Leko.

Nana Ampomah et Cristian Benavente sont eux montés en cours de jeu. Avec réussite pour l'ancien Carolo qui a scellé la victoire anversoise dans les arrêts de jeu. Et pourtant, le coach de l'Antwerp estime que ses recrues ne sont pas encore à leur meilleur niveau. "Trois entraînements avec le groupe et on attend déjà beaucoup d'eux. Ils peuvent nous apporter beaucoup, mais Cristian et Nana ne sont qu'à 50% de ce qu'ils ont montré en Pro League avant", conclut-il.