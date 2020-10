Kompany prend ses responsabilités, Walter Baseggio est d'accord avec lui : "Je n'ai pas compris les changements"

Anderlecht a déjà perdu huit points jusqu'à maintenant et ce, généralement à la fin du match. Vincent Kompany a pris la responsabilité du nul contre OHL et il n'est pas contredit par son ancien coéquipier Walter Baseggio

Walt, qu'en as-tu pensé hier ?

"Ce sont toujours les mêmes erreurs qui reviennent. En seconde période, ils se sont laissés dominer par Louvain. Avec tout le respect que je dois à OHL, ce n'est pas normal quand tu as deux buts d'avance à la mi-temps. Sur le plan tactique, il y a beaucoup de problèmes, surtout en défense. Quand on voit ce deuxième but... Il y a deux joueurs autour de Maertens. Fondamentalement, le premier doit presser et le second doit s'occuper de la couverture. Mais ils le regardent tous les deux. Ce sont des erreurs grotesques !"

Kompany a dit qu'il était le principal responsable de cette contre-performance

"C'est normal. C'est le coach, n'est-ce pas ? J'ai vu que beaucoup de choses allaient mal. Il faut donner aux jeunes plus de notions tactiques. Quand vous voyez le Club de Bruges jouer, les milieux de terrain mettent beaucoup plus de pression et neutralisent aussi les attaquants. Mais je ne vois pas cette pression à Anderlecht. Ils donnent à l'adversaire beaucoup trop d'espace pour jouer au football. Je n'ai pas non plus compris les changements".

Que voulez-vous dire ?

"D'abord, il fait monter Zulj, soit un milieu de terrain défensif et c'est ainsi que Kompany le voit, pour un attaquant. Vous pouvez faire cela dans les dernières minutes pour assurer la victoire. Mais pas vingt minutes avant la fin de la rencontre. De cette façon, vous donnez à votre adversaire encore plus de marge de manœuvre pour construire et revenir dans la partie. Et ensuite faire rentrer Vlap pour Tau ? Le Sud-Africain était le seul qui aurait pu créer quoi que ce soit car il est imprévisible".

Sans ces huit points bêtement perdus, Anderlecht serait leader...

"Pensez-vous qu'ils devraient occuper la première place ? Les points qu'ils ont engrangé maintenant sont corrects par rapport à ce qu'ils ont montré. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à enchaîner et créer une série. En tant qu'Anderlechtois, vous devriez pouvoir gagner trois matches d'affilée, non ? Alors l'équipe gagnerait en confiance".

La question récurrente : y a-t-il suffisamment de qualité dans le groupe ?

"Il y a des joueurs de qualité, vous savez. Verschaeren doit toujours être au centre de cette équipe. Ce n'est pas un joueur secondaire. Il a cette infiltration, cette vision et un bon tir. Tau peut aussi forcer quelque chose. Mais il manque des joueurs expérimentés et le partage d'hier le confirme. Bogdan et Delcroix ont souvent oublié qu'ils devaient défendre sur une ligne".

Le club bruxellois attent avec impatience le retour de...

"Oui, Trebel. Ils voulaient s'en débarrasser, mais dans cet Anderlecht - j'insiste sur "cet" - il est indispensable. Dans l'équipe d'aujourd'hui, il faut un tel joueur. Il peut corriger les erreurs et sait se positionner. C'est un joueur intelligent qui réfléchit sur un terrain".

Nmecha et Dimata n'ont pas été impressionnants

"Hmmm oui, doit-on s'attendre à ce que Dimata soit à 100 % après une si longue absence ? Mais oui, il ne pèse pas assez sur la défense. Ce qui manque à Anderlecht sur le front de l'attaque, c'est la puissance de frappe. Nmecha n'est pas non plus le buteur tant espéré selon moi. Il a commencé un peu plus à gauche, mais je pense qu'ils devraient essayer de jouer avec deux attaquants en pointe..."