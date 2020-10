Le premier but néerlandais de Mario Götze

A l'issue de son aventure avec le Borussia Dortmund, c'est donc le PSV et la EreDivisie que Mario Götze a choisi, à 28 ans, pour poursuivre sa carrière. Et il a très vite trouvé ses marques aux Pays-Bas.

Titulaire pour la toute première fois avec le PSV sur la pelouse de Pec Zwolle, dimanche après-midi, le milieu offensif allemand a déjà inscrit son premier but. Il a lancé le PSV vers la victoire après seulement neuf minutes de jeu.

Mario Gotze scores on his debut for PSV. #Gotze #PSV #eredivisie pic.twitter.com/mra6PEDY4O