Ca se confirme pour Anthony Vanden Borre, écarté des photos de groupe

Anthony Vanden Borre s'éloigne de plus en plus du noyau A du RSCA.

Anthony Vanden Borre n'est désormais plus autorisé à poser avec l'équipe A sur les photos d'équipe, honneur qui lui avait été accordé en début de saison et alors qu'un retour au plus haut niveau était encore envisagé. C'est ce que Het Laatste Nieuws a remarqué sur la nouvelle photo d'équipe post-mercato réalisée sans l'ancien enfant chéri du Parc, qui y figurait bien le 30 juillet dernier.

Vanden Borre est actuellement intégré au noyau U21 du RSCA, et pourrait y rester pour encadrer les jeunes. On doute que le club abandonne le joueur (ou ex-joueur), très apprécié, mais le revoir avec l'équipe A semble désormais inenvisageable.