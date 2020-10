Décès de l'ancien joueur du Sporting Charleroi Jean Boulet, vice-champion en 1969

Jean Boulet, buteur des Zèbres de 1967 à 1974, est décédé à l'âge de 78 ans.

Série noire pour le Sporting Charleroi : après les décès de Gerard "Bobby" Bömer et Georget Bertoncello en octobre et décembre 2019, Jean Boulet nous a quittés à son tour. Ancien attaquant du Sporting et de Seraing, il a notamment été vice-champion de Belgique en 1969 avec les Zèbres, pour lesquels il a fait trembler les filets à de nombreuses reprises.

Jean Boulet aura inscrit 38 buts en 90 matchs de D1. Son fils, Didier Boulet, a également porté les couleurs de Seraing et du Sporting Charleroi.