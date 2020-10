Quatre prolongations au FC Barcelone, assorties de clauses libératoires astronomiques

Après sa victoire en Ligue des Champions face à Ferencvaros, le FC Barcelone a officialisé quatre prolongations de contrat.

Il ne manquait que l'officialisation de leur nouveau deal : Gérard Piqué (33 ans), Clément Lenglet (25 ans), Marc-André ter Stegen (28 ans) et Frenkie de Jong (23 ans) ont tous signé un nouveau bail en Catalogne. Des contrats assortis de clauses libératoires folles : Piqué (2024) et ter Stegen (2025) coûteront ainsi 500 millions d'euros à débaucher, De Jong (2026) 400 millions et Lenglet (2026) 300 millions.

Des années supplémentaires de contrat, mais une baisse de salaire, a annoncé le Barça : les joueurs auraient accepté de réduire leurs émoluments en raison de la crise du coronavirus.