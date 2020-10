Trop de tests en Pro League ? Le Ministre des Sports répond

Le nombre de tests réalisés en Pro League pour le coronavirus est-il trop élevé alors que les centres médicaux manquent de moyens pour répondre à la demande ?

L'augmentation rapide des cas réclame des tests de dépistage au Covid-19 de plus en plus nombreux et les centres de tests ne peuvent pas toujours répondre à la demande de plus en plus pressante. Pourtant, les clubs de D1A et D1B continuent d'être testés chaque semaine dans leur ensemble, staff et employés compris.

Mais la Pro League et le Ministre des Sports Ben Weyts relativisent : "Je comprends qu'aux yeux du public, ce soit gênant que tant de tests soient utilisés pour le sport, et que réduire cela serait une décision symbolique. Mais nous ne parlons pas de chiffres élevés", déclare Weys dans Het Laatste Nieuws.

La Pro League, dans le même quotidien, confirme : "Nous réalisons environ 1200 tests par semaine dans nos clubs. Le labo n'est même pas à sa capacité maximum et nos tests ne réduisent à aucun moment la disponibilité pour les secteurs clefs. Notre stratégie de testing ne pose aucun problème".