Le Club de Bruges désormais meilleur club belge au classement européen

La victoire brugeoise à Saint-Pétersbourg a des conséquences au classement européen : les Blauw & Zwart dépassent Genk et sont désormais le premier club belge.

Le classement européen des clubs est basé sur les prestations des cinq dernières années et le Club de Bruges devait jusqu'ici le céder à trois équipes : La Gantoise (40e), Anderlecht (43) et le Racing Genk (55e). Un classement qui comptait jusqu'ici les résultats d'une saison 2015-2016 lors de laquelle les Buffalos avaient atteint les 8es de finale de la Ligue des Champions et les Mauves les 8es de finale de l'Europa League.

Mais le classement adapté l'année prochaine ne prendra plus cette saison fructueuse en compte, et avec le résultat du Club de Bruges cette semaine au Zenit Saint-Petersbourg, les Gazelles vont même pouvoir dépasser tout le monde et se hisser à la 44e place : Genk (47e), La Gantoise (53e), Anderlecht (56e) et le Standard (61e) seront désormais derrière les Blauw & Zwart. C'est ce que révèle le Nieuwsblad.