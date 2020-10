La défaite digérée, le Standard est concentré sur Saint-Trond : "Outre les trois points en jeu, il y a un challenge en plus"

Après la défaite subie ce jeudi soir contre les Rangers (0-2), le Standard de Liège affrontera Saint-Trond ce dimanche pour le compte de la dixième journée de Jupiler Pro League.

Au lendemain de la défaite contre les Rangers, le Standard pense déjà au championnat. "Nous sommes habitués à tourner des pages et remettre les compteurs à zéro : un autre match, une autre compétition. La déception a été digérée", confie un Phlippe Montanier qui a retrouvé le sourire. "Si j'ai été un peu dur avec les joueurs hier soir, c'est parce que je crois en eux. Nous avons de l'ambition, dès lors, quand il existe un décalage entre celle-ci la réalité, nous sommes déçus. Nous serions une équipe avec un faible potentiel, on dirait : "ils ont fait le maximum et n'ont rien à se reprocher". Nous devions mieux faire ce jeudi soir", a souligné le technicien français.

Ce dimanche, les Rouches affronteront Saint-Trond, où le T1 Kevin Muscat est sur la sellette après la lourde défaite au Beerschot. "Je me méfie des équipes blessées, rappellez-vous Zulte qui avait subi une lourde défaite contre Bruges avant de venir partager l'enjeu à Sclessin. Après un gros revers, les équipes veulent réagir. Donc méfiance !", précise l'ancien coach de Lens. "Mais ce match serait ausi déterminant pour nous après notre nul à domicile, nous devons aller l'emporter à l'extérieur. Un match important pour les deux équipes", a ajouté l'entraîneur des Rouches qui ne s'inquiète pas d'évoluer sur un terrain synthétique.

Après avoir mis fin à une série positive, à savoir six années d'invincibilité à Sclessin sur la scène européenne, le Standard aimerait mettre fin à un cycle négatif. Cela fait 13 ans que les Rouches n'ont pas gagné au Stayen. "En plus des trois points en jeu, il y a un challenge en plus. Les Trudonnaires vont vendre chèrement leur peau pour que l'on ne mette pas fin à cette série mais nous donnerons tout de notre côté", a conclu Montanier.