Les Diables Rouges sans spectateurs en novembre

L’Union belge de football a annoncé que les Diables joueront leurs trois rencontres du mois de novembre sans supporters au Stade Roi Baudouin, une mesure qui intervient à la suite des récentes décisions gouvernementales liées à la crise sanitaire actuelle.

Aucun billet n'avait encore été vendu pour la rencontre et il en restera donc ainsi. Les prochaines rencontres des Diables se joueront au mois de mars.

No crowd allowed at our November games. We'll see you in 2021! 🤞



