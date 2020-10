Officiel : Trois rencontres de D1A reportées à cause du coronavirus

Ce vendredi matin, la Pro League a fait savoir que trois rencontres de D1A prévues ce week-end seraient reportées.

"La rencontre Sporting Charleroi - Waasland-Beveren de la Jupiler Pro League prévue ce dimanche 25 octobre a été reportée par le manager du calendrier. Cette décision fait suite à la demande de Waasland Beveren, après que plus de 7 joueurs du noyau A ont été testés positifs au Covid-19. Conformément au protocole de test au Covid-19 et au Règlement fédéral, le club a introduit une demande, à la suite de laquelle le manager du calendrier a décidé de reporter le match. La communication sur la nouvelle date suivra.", a communiqué la Pro League.

Deux autres rencontres de cette dixième journée de Jupiler Pro League ont aussi été annulées. Il s'agit d'Eupen-Malines et Cercle-Mouscron en raison de dix cas positifs chez les Malinois et 13 chez les Hurlus.

"Les rencontres KAS Eupen – KV Mechelen et Cercle Brugge – Royal Excel Mouscron de la Jupiler Pro League prévues ce samedi 24 octobre ont été reportées par le manager du calendrier. Ces décisions font suite aux demandes du KV Mechelen et Royal Excel Mouscron, après que plus de 7 joueurs des noyaux A ont été testés positifs au Covid-19. Conformément au protocole de test au Covid-19 et au Règlement fédéral, les clubs ont introduit une demande, à la suite de laquelle le manager du calendrier a décidé de reporter les matchs. La communication sur les nouvelles dates suivra.", a écrit la Pro League dans un deuxième temps.