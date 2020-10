Van Crombrugge rappelle l'importance de la victoire d'Anderlecht : "Il fallait qu'on revienne victorieux"

Le gardien des Mauves n'a malheureusement pas pu empêcher les siens d'encaisser un but sur penalty dans les dernières minutes de la rencontre.

Le Sporting d'Anderlecht a renoué avec la victoire vendredi soir sur le terrain de Courtrai (1-3). Grâce à un doublé de Nmecha et un but de Percy Tau, les Mauves respirent de nouveau et reviennent provisoirement dans le top 6.

"Avec tout ce qui s’est passé ces dernières semaines, il fallait qu’on revienne victorieux de ce déplacement toujours difficile", a expliqué Hendrik Van Crombrugge, capitaine et gardien des Mauves.

"On essaie toujours de garder le zéro derrière et on a failli y parvenir mais il y a eu ce penalty qui n’en était pas un, me dit-on. Après, on ne doit pas oublier non plus que nos 20 premières minutes de la seconde mi-temps étaient très mauvaises."

Pour Yari Verschaeren, il était important de garder les pieds sur terre et d'assurer la victoire : "On savait qu’il fallait qu’on se rassure et que même si on avait mené 0-2 à 10 minutes du terme, ce n’était pas suffisant".

"Le calendrier qui nous attend est particulièrement difficile, il était dès lors capital qu’on s’impose", a rappelé le jeune Diable Rouge.