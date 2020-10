Officiel: Ostende se renforce offensivement

Ce mardi, le KV Ostende a annoncé la signature de Mamadou Thiam, ailier ou attaquant qui est passé par Burnsley par le passé, mais aussi à Lens et à Clermont.

"Je suis heureux de le voir arriver au club, c'ets un excellent élément qui sait jouer des deux pieds", a affirmé Gauthier Ganaye, le Président du Kavéo. "Il n'a plus joué depuis une saison maisil vient de passer une bone période au club, où nous avons pu le garder en test et donc conclure un contrat avec lui".

Mamadou Thiam a signé jusqu'en 2022.

Welkom Mamadou Thiam @mamiinho933 ! "“Hij is tweevoetig en kan in de spits en op de flank uit de voeten. Ik herinner me nog prachtige goals van uit zijn tijd bij @BarnsleyFC en ik ben dan ook blij om hem nu naar Oostende te halen," aldus @GGanaye .

