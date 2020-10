Barça : Bartomeu règle ses comptes et lâche une bombe

Après l'humiliation face au Bayern Munich lors du Final 8 de l'UEFA Champions League, le FC Barcelone a vécu des semaines compliquées. Dans la tourmente, Josep Maria Bartomeu est finalement resté fidèle à son poste de président du Barça avant de quitter son poste hier soir.

Josep Maria Bartomeu a fait savoir ce mardi soir qu'il démissionnait de son poste de président du FC Barcelone. Mais l'Espagnol a tenu également à régler quelques comptes. "Certaines décisions, au-delà du fait d'être incompréhensibles, me paraissent irresponsables. C'est un qualificatif fort, mais c'est ce que je pense. A l'heure où le Gouvernement prend des décisions et évoque le confinement le week-end avec la crise sanitaire, nous voyons des versions contradictoires. Pour le moment, je ne trouve pas d'autre qualification que le mot irresponsable. En tant que conseil d'administration, nous devons agir de manière responsable, nous devons garantir la santé de tous. Nous ne voulions pas être en position de mettre la santé de tous en danger. Après l'élimination des Champions, le plus facile aurait été de démissionner, mais nous devions garantir l’avenir du club au cours d'une crise mondiale sans précédent. Nous ne pouvions pas laisser le club entre les mains d’un manager. Qui aurait engagé un coach ou signer des joueurs ou assurer la continuité de Messi ou ajuster les salaires ? En tant que conseil d'administration, nous avions l'obligation de le faire", a lâché le désormais ex-dirigeant du club blaugrana.

L'ancien patron du Barça lâche une bombe

"Ce fut un honneur de servir le club, en tant que manager et en tant que président. J'ai essayé d'assumer le poste avec responsabilité et honnêteté. J'espère que durant les prochains jours, l'ajustement salarial des effectifs et des employés pourra être scellé. Si ce n'est pas fait, il pourrait y avoir de graves conséquences dans le club. J'espère qu'il y aura un accord de toutes les parties. Je peux annoncer qu'hier nous avons approuvé les prérequis pour faire partie d'une Superligue européenne. La décision de jouer la compétition doit être ratifiée par la prochaine Assemblée. Nous pouvons dire avec fierté que nous sommes le meilleur club au monde en valeur. Nous l'avons réalisé devant de grands magnats et États, en gardant le club entre les mains des membres (...) Le club a une solidité incontestable."