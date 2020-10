Eddy Sylvestre explique pourquoi il a rejoint le Standard : "Tout cela m'a poussé à venir"

Le joueur âgé de 21 ans a rejoint le matricule 16 en provenance de l'OGC Nice cet été. Première expérience à l'étranger pour le Français.

Eddy Sylvestre avait été prêté à Auxerre la saison dernière par Nice où il avait été l'auteur d'une bonne saison en Ligue 2. Après avoir joué les quatre premières rencontres des Aiglons cette saison, le joueur âgé de 21 ans était resté sur le banc lors de la cinquième et sixième journée de Ligue 1. "Plusieurs personnes de mon entourage sont venues me dire que le Standard était intéressé par mes services. J'étais très content d'entendre cela et je n'ai entendu que de bonnes choses sur ce club. Mon ancien capitaine Dante m'a beaucoup parlé des Rouches : un club et des supporters qui sont extraordinaires. J'étais venu jouer à Sclessin avec Nice lors d'un fan day il y a deux ans et je n'avais jamais vu autant de monde lors d'un match amical. Tout cela m'a poussé à venir", a expliqué le jeune Français qui dit avoir été tout de suite très bien accueilli.

Le joueur âgé de 21 effectue sa première expérience à l'étranger. Formé à l'OM, il avait rejoint Nice avant d'être prêté à Auxerre la saison dernière. "Cela m'a fait grandir loin de ma famille.Ce n'est pas une année de perdue. Je suis venu ici au Standard pour m'imposer et jouer, même s'il y a des très bons joueurs dans l'équipe. Je vais travailler plus pour être titulaire", a précisé le joueur formé à l'OM.

Il est vrai que souvent, le Standard de Liège est comparé à l'Olympique de Marseille. "On me l'a dit en arrivant, la ferveur des supporters liégeois est pareille que celle des Marseillais", a ajouté l'ailier qui veut apporter également de la technique, de la vista et de la verticalité dans le jeu de sa nouvelle équipe.