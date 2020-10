La Wallonie a tranché : c'est fini les subsides aux terrains synthétiques en SBR

Plus aucun terrain de ce type n'a été subsidié par la Région wallonne depuis fin 2018.

La Wallonie a décidé de mettre fin aux subsides pour les nouvelles demandes qui concerneraient des terrains synthétiques en SBR (caoutchouc issu de pneus), a fait savoir mercredi le ministre wallon en charge des Infrastructures sportives, Jean-Luc Crucke

Si les résultats ne mettent pas en évidence d’impacts significatifs de ce type de remplissage sur la qualité de l’environnement, tant sur les eaux de surface que sur les sols, les risques futurs de dissémination de micro et nanoparticules de caoutchouc n’ont pas encore été complétement évalués. C'est pourquoi le ministre Crucke a voulu suivre le principe de précaution et suivre les recommandations formulées sous l’angle environnemental et ainsi arrêter les subsides pour les nouvelles demandes qui concerneraient des terrains synthétiques en SBR.