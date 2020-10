Benjamin Nicaise revient sur le début de saison des Rouches avant le déplacement à Benfica

Avant un déplacement compliqué du côté de Benfica, le directeur sportif du Standard de Liège a analysé le début de saison des Rouches.

Benjamin Nicaise est revenu sur le début de saison du Standard de Liège, cinquième en championnat avec 18 points glanés sur 30. "D’une manière globale, nous sommes satisfaits. Surtout de la façon dont la transition entre Michel Preud’homme et Philippe Montanier s’est déroulée. Sur le plan sportif, les chiffres en championnat sont là. C’est sûr que nous aurions pu prendre quelques points en plus, je pense au partage concédé contre Zulte Waregem à Sclessin et la défaite non méritée à OHL. C’est dommage, car ça se resserre en tête du championnat. Néanmoins, il ne faut pas oublier que la préparation a été fortement perturbée par la crise sanitaire et que le club a dû jouer trois tours préliminaires en Coupe d’Europe sur des matchs secs. Cela puise de l'énergie et engendre du stress même si nous avons joué à domicile", a souligné le directeur sportif du matricule 16.

Après une belle victoire à Charleroi et un bon partage contre le Club de Bruges, le Standard est retombé dans ses travers lors des deux dernières sorties avec une défaite contre les Rangers (0-2) et une autre déconvenue à Saint-Trond (2-0). "Je n’aime pas chercher des excuses mais, entre le match de Bruges et celui des Rangers, trois cas de coronavirus ont été détectés avant d'en avoir trois supplémentaires pour le match à Saint-Trond. Il faut prendre cela en considération. Au niveau sportif, quand le coach prépare son équipe le mardi et qu’il apprend le lendemain que deux de ses titulaires potentiels seront absents, cela modifie les plans. Entre le 15 juin et le 17 octobre, nous n'avons eu aucun cas", a souligné le Français.

Ce jeudi, le Standard de Liège affrontera Benfica. L'ogre portugais compte pour l'instant 15 points sur 15 en Liga NOS. "Nous savons que nous allons tomber contre une équipe habituée à la Ligue des champions et que nous serons en difficulté. Toutefois, ce genre de rencontre va apporter de l'expérience au groupe. Même nos joueurs cadres comme Bastien ou encore Amallah, ont moins de dix matchs européens dans les jambes", a expliqué l'ancien milieu de terrain satisfait d'avoir atteint les poules de l’Europa League. "L'objectif initial était de rejoindre les poules mais libre au groupe de placer la barre plus haut. Si nous nous qualifions pour les seizièmes de finale de la C3, nous serons les plus heureux. Mais nous ne voulons pas faire un 0 sur 18, nous ne sommes pas là pour visiter l’Europe", a martelé Nicaise.