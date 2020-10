De Dries Mertens à Alexis Saelemaekers: les huit Diables du jour

Le Standard, l'Antwerp et la Gantoise, mais aussi huit Diables Rouges: la soirée d'Europa League aura l'accent belge ce jeudi soir.

Ils sont huit à rêver d'un beau parcours en Europa League, mais certains Diables Rouges devront déjà concocter un bon résultat pour ne pas compromettre leurs chances de qualification pour le tour suivant.

Groupe D: Jan Vertonghen attend le Standard

Et parmi les huit Diables attendus jeudi soir, deux croiseront la route d'un club belge. Les deux anciens compères des Spurs. Jan Vertonghen a tout joué avec Benfica depuis son retour aux affaires: il sera, sauf surprise, sur la pelouse pour la réception du Standard. Et si les Rouches espèrent lancer leur campagne, après la défaite contre les Rangers de la semaine dernière, les Aigles et leur défenseur belge misent sur un six sur six pour faire, déjà, un petit pas vers les seizièmes de finale.

Groupe F: Mertens vs Januzaj, pression sur le Napoli

Si la Real Sociedad a réussi son départ en disposant de Rijeka, ce n'est pas le cas, en revanche, du Napoli, surpris à domicile par l'AZ jeudi dernier. Réaction attendue donc pour Dries Mertens et ses coéquipiers, jeudi soir, au Pays Basque.

L'occasion pour Adnan Januzaj, de gratter du temps de jeu? Absent le week-end dernier, le Diable Rouge est de retour dans l'effectif de l'actuel leader de Liga et espère faire fructifier ses stats. Gêné par une blessure en début de saison, il s'est contenté jusqu'ici d'un rôle de remplaçant de luxe. Mais ça lui a plutôt réussi: il a inscrit deux buts en 126 minutes de jeu depuis le début de l'exercice 2020-2021.

Groupe G : six sur six pour les Belgian Foxes?

Sans encombre, Leicester a dominé les Ukrainiens du Zorya Luhansk jeudi dernier. L'objectif sera donc le six sur six pour Dennis Praet, Timothy Castagne et Youri Tielemans, qui reçoivent l'AEK Athènes, battu par Braga la semaine dernière.

Groupe H : l’AC Milan et Saelemaekers pour confirmer la montée en puissance

Si l'AC Milan a connu son premier coup d'arrêt le week-end dernier en cédant son premier partage de la saison, Alexis Saelemaekers a trouvé le chemin des filets pour la deuxième fois. L'ancien Mauve voudra enchaîner, en Europa League, contre le Sparta Prague. Une occasion à saisir pour les Rossoneri qui affronteront l'autre favori du groupe, Lille, la semaine prochaine.

Groupe J : Toby Alderweireld en visite dans sa ville natale

Comme Jan Vertonghen, Toby Alderweireld affrontera un club belge ce jeudi. Et ce sera encore plus particulier pour le défenseur de Tottenham, qui débarque à Anvers, dans sa ville natale et de cœur. Et si les Spurs seront favoris, ils se méfieront d'Anversois qui restent sur cinq victoires consécutives et qui ont bien l'intention de jouer crânement leur chance.