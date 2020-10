Le Standard de Liège impuissant à Benfica

Ce jeudi soir, Benfica accueillait le Standard de Liège lors de la deuxième journée d'Europa League.

Après une défaite contre les Rangers lors son entrée en lice en Europa League et une sérieuse déconvenue à Saint-Trond, le Standard de Liège avait à coeur de faire un résultat au Portugal malgré ce déplacement compliqué. Mukela blessé, Montanier avait choisi d'aligner Oularé à la pointe de l'attaque. Côté lusitanien, Jorge Jesus avait choisi son habituel 4-4-2.

Pas de véritable round d'observation dans cette partie tant Benfica dominera son sujet liégeois dès le coup d'envoi et même durant les quarante-cinq premières minutes. Après une belle combinaison collective, Pedrinho tentera sa chance à distance mais Bodart captera le ballon (14e) avant de repousser une frappe enroulée d'Everton (16e).

Néanmoins, le Standard tiendra bon face aux nombreux assauts portugais et rejoindra le chemin des vestiaires à la pause sans encaisser le moindre goal (0-0).

En début de seconde période, un Bokadi maladroit ira commettre une faute sur Waldschmidt dans la surface et provoquera ainsi un penalty. Pizzi le transformera et permettra aux Aigles de prendre les commandes de la rencontre (49e), 1-0.

La première grosse occasion rouche viendra des pieds de Vanheusden peu avant l'heure de jeu mais Vlachodimos repoussera la frappe du capitaine du matricule 16 (59e). Quelques minutes plus tard, Benfica obtiendra un deuxième coup de pied de réparation après une faute de Fai sur Tavares. C'est Waldschmidt qui doublera la mise pour les Portugais (66e), 2-0. Le club lisboète continuera de pousser et cela portera ses fruits puisque Pizzi aggravera le score d'un superbe enroulé dévié par le dos de Bokadi (76e), 3-0. Les Rouches ne parviendront pas à sauver l'honneur et s'inclineront donc logiquement à l'Estadio da Luz (3-0).

Le matricule 16 devra se reprendre à Sclessin ce week-end contre Ostende et mettre fin à trois défaites de suite.