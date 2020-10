La Gantoise prête à recevoir Hoffenheim : "J'espère que nous allons redresser la barre"

Ce jeudi soir, La Gantoise affrontera Hoffenheim lors de la deuxième journée de l'Europa League. Après trois défaites consécutives, les Buffalos veulent renouer avec le succès.

Après une défaite face au Slovan Liberec (1-0), considérée comme l’équipe la plus faible du groupe la semaine dernière en Europa League, La Gantoise veut se reprendre contre Hoffenheim. "Je m’attends à un match très difficile contre cette équipe allemande très compacte et très bien organisée", a déclaré Wim De Decker. "Nous allons nous donner à fond. Ce sera intéressant de voir comment nous avons évolué dans ce genre de rencontres. J’espère que nous allons redresser la barre. Plusieurs signaux nous montrent que nous sommes sur le bon chemin. On le voit dans le vestiaire et lors du travail quotidien. Malheureusement, cela ne se traduit pas encore en points", a lâché le coach des Buffalos.

Blessé lundi face à Genk, Laurent Depoitre sera absent ce jeudi. "Les nouvelles concernant Laurent ne sont pas bonnes. Il souffre d’une déchirure musculaire et sera longtemps indisponible", explique Wim De Decker. Quant à Vadis Odjidja, il est lui de retour. "Vadis Odjidja est monté au jeu à la fin du match contre Genk. Les choses vont dans le bon sens pour lui, mais c’est une autre question de savoir s’il sera titulaire. Il a bien réagi après sa montée au jeu, c’est bon signe", a conclu le T1 gantois.