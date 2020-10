🎥 56 mètres! Le coup-franc et le record incroyables de Jordi Gomez

Kemar Roofe avait établi un record contre le Standard... Il a déjà été battu.

Ça régale en Europa League! La semaine dernière, Kemar Roofe avait inscrit un but somptueux contre le Standard, établissant un nouveau record: celui de la distance la plus longue distance pour un but inscrit en Europa League.

Son record a été battu jeudi soir. Le ballon était à 56 mètres du but du PSV quand Jordi Gomez a armé son coup-franc. Yvon Mvogo n'a pu que constater les dégâts!