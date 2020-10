Les Liégeois déçus après leur revers à Benfica: "On aurait pu aller les chercher plus haut"

Le Standard a résisté avant de craquer, jeudi soir, à Benfica et les Rouches sont conscients qu'ils ne pouvaient pas revendiquer mieux.

Après les Glasgow Rangers, c'est Benfica qui a fait tomber le Standard, jeudi soir, en Europa League. Les Liégeois se sont pourtant accrochés jusqu'au repos. "Ils nous ont mis sous pression en première mi-temps, mais on a su tenir le résultat", analyse Selim Amallah au micro de la RTBF.

Mais le penalty accordé aux Aigles dès le retour des vestiaires a fait pencher la balance dans le camp portugais. "On encaisse le premier but sur un penalty qui, je pense, est litigieux et ça a été le tournant du match", confirme l'international marocain.

"On savait qu'on allait tomber sur une équipe plus forte que nous"

Mais Selim Amallah le sait: la meilleure équipe s'est imposée jeudi soir. "On savait qu'on allait tomber sur une équipe plus forte que nous. Mais on a joué avec un bloc très bas. On aurait pu aller les chercher un peu plus haut. C'était compliqué de faire les transitions vers l'avant et avec la pression qu'ils nous ont mise, ils nous ont installés devant nos 16 mètres et ça a été compliqué pour nous."

Désormais six points du duo de tête, le Standard devra désormais profiter des deux prochaines rencontres, contre le Lech Poznan, pour engranger des points et se relancer dans la course à la qualification.