Simon Mignolet est lucide: "Un point à domicile, avec un tel scénario..."

Simon Mignolet a essayé de secouer le cocotier brugeois à plusieurs reprises, mais au final les champions en titre ont perdu deux points alors qu'ils avaient tout en main pour l'emporter.

Que Bruges gagne ou perde, Simon Mignolet est toujours le joueur qui vient s'exprimer au micro ou devant la presse. Le Diable Rouge analyse la rencontre de son équipe, sans se chercher des excuses: "Quand on mène 2-0, on ne doit plus être dans les problèmes", assure le gardien brugeois au micro de Eleven.

Nous avons parfois manqué d'énergie

"Je pense qu'à certains moments nous avons manqué d'énergie, dans la dernière passe, ou dans le dernier geste, mais nous avons tout de même marqué ces deux buts. Tout va bien, même s'ils ont des occasions. Il est clair que le but que nous encaissons avant la pause fait très mal".

Mais après les 15 minutes de repos, cela a été de pire en pire: "On a dit dans le vestiaire qu'il fallait être meilleur, que nous devions marquer ce troisième but, cependant on ne s'est pas créé assez d'occasions pour le faire. Finalement, nous encaissons ce deuxième but et on ne prend qu'un point à domicile, c'est trop peu, surtout vu le scénario".

J'évalue mal le centre sur le deuxième but

Ce deuxième but malinois, signé Schoofs, est un peu pour la pomme de l'ancien trudonnaire: "Je vois le centre, je l'évalue mal et je ne vois surtout pas la présence de Storm au second poteau. Je dois faire mieux aussi".

Ce but empêche Bruges de se relancer dans ce championnat. Les champions restent maintenant sur un bilan de 2 points sur 9, ce qui est peu, beaucoup trop peu.