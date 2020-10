"Une victoire importante" pour les Zèbres: "Parce qu'on a su exploiter les moments clé"

Le Sporting de Charleroi reprend sa marche en avant grâce à de l'efficacité en seconde période et de la solidité derrière.

Privé d'occasions et de but pendant plus d'une mi-temps, le Sporting de Charleroi a su exploiter la seconde période pour faire différence. "Je pense qu'on a su exploiter les moments clé du match, dans une rencontre difficile, contre une équipe du Cercle qui a beaucoup de qualités", estime Karim Belhocine.

"Il fallait se libérer et les joueurs ont su le faire"

La première période fut d'ailleurs compliquée pour les Zèbres. "On était bien en place, mais on ne s'est pas créé beaucoup d'occasions. Le Cercle, en revanche, a eu deux très belles occasions avant qu'on ouvre le score. Il fallait se libérer en deuxième période et les joueurs ont su le faire et prendre les choses en mains. Mais je pense que le score est sévère et ne reflète pas tout à fait le match."

Mais ça suffit au bonheur de Charleroi qui met fin à une série de quatre matchs sans succès. "C'est une victoire importante, bien sûr. Mais dans le contenu, je pense pas qu'on en a fait plus ou moins que les semaines précédentes. Mais on a marqué, on n'a pas encaissé et c'est ce qui fait la différence." Et ça permet à Charleroi d'aficher un excellent bilan de 22 points sur 30 après dix rencontres de championnat.