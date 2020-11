"Ce n'est que le début": Kylian Hazard n'est "pas surpris" par le premier but de la saison d'Eden

Eden Hazard a séduit pour sa première titularisation de la saison et Kylian n'a pas manqué la prestation aboutie de son frère.

Battu à Charleroi, Kylian Hazard était légitimement déçu, samedi soir, dans les travées du Cercle de Bruges. Au contraire de son grand frère, Eden, qui a connu son premier frisson de la saison, en ouvrant le score contre Huesca.

Et de quelle manière. "Je ne suis pas surpris", sourit-il au micro de la Pro League. "Je sais qu'il est capable de faire ça et je sais qu'il est revenu en forme. Il le prouve à tout le monde et ce n'est que le début", insiste encore l'ailier du Cercle de Bruges.