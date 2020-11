Leko a des regrets : "On a parfois joué comme Anderlecht le voudrait, mais ..."

Ivan Leko avait beau être fier de ce que ses joueurs ont montré par moments au Parc Astrid, il n'en restait pas moins déçu du résultat.

Les statistiques peuvent surprendre au terme de la rencontre : 70% de possession de balle pour l'Antwerp, et un RSCA qui a joué contre-nature mais s'est imposé. "Nous avons globalement dominé le match, mais nous avons terriblement manqué de "killer instinct". Quand vous avez 70% de possession de balle, vous devez marquer au moins un but, voire deux", regrettait Ivan Leko après la rencontre.

"Anderlecht a été intelligent. Nous n'avons pas réussi à déjouer leurs contres comme il l'aurait fallu", poursuit Leko, qui reste fier de la prestation globale de ses hommes. "C'est très positif d'avoir réussi à contrôler le jeu ici. Nous avons par moments joué comme Anderlecht le voudrait (sourire). Si on ne prend pas en compte le résultat, on peut tout de même se réjouir de ce qu'on a montré", estime le coach anversois. "Je suis en Belgique depuis 15 ans et je n'ai pas souvent vu ça. Mais on joue pour le résultat et sur ce plan, nous avons manqué d'efficacité".