Et maintenant, que va faire Genk ? Quelques pistes pour le nouveau coach

Retour à la case départ pour le Racing Genk, ou plutôt retour un peu plus d'un mois en arrière : le club limbourgeois se cherche un nouveau coach. Quelles pistes explorer ?

Franky Vercauteren

C'est évidemment le nom qui va revenir le plus spontanément : celui de Franky Vercauteren, laissé sur le côté par Anderlecht et déjà cité lors du licenciement d'Hannes Wolf. Mais le champion de Belgique 2011 est désormais en famille du côté de la Russie et de l'aveu de Dimitri De Condé, "pas intéressé" par le projet limbourgeois. Il y a peu de chances de le voir débarquer à la Cristal Arena ...

René Weiler

Déjà approché par Gand, René Weiler n'avait pas donné suite, là aussi pour raisons familiales : le Suisse est au pays et y profite de ses proches après sa période égyptienne, durant laquelle il n'a pas pu voir sa famille. Le coronavirus complique naturellement les choses sur ce plan (et fait probablement partie des raisons qui ont poussé Jess Thorup vers Copenhague). Genk peut-il réussir là où La Gantoise a échoué ?

Besnik Hasi

Une liste décidément composée en grande partie d'anciens coachs du RSC Anderlecht : Besnik Hasi n'a jamais écarté la possibilité de faire son retour en Belgique, et connaît bien Genk pour y avoir évolué en tant que joueur. Lui aussi avait été cité à La Gantoise après le licenciement de Laszlö Bölöni ; s'oriente-t-on vers un duel à distance entre les deux clubs pour attirer l'actuel entraîneur d'Al-Raed ?

Hein Vanhaezebrouck

Même problème pour La Gantoise que pour Genk concernant Hein Vanhaezebrouck : le champion de Belgique 2015 a dû subir une opération qui le laisse sur le flanc pour, a priori, toute la saison. Son état de santé actuel est incertain, même si on peut imaginer que Vanhaezebrouck piaffe d'impatience à l'idée de retrouver un banc. Il disposait déjà d'une porte ouverte dans l'un de ses anciens clubs ; en voilà une seconde, même si quitte à sortir de sa période sabbatique, on imagine plutôt VHZB opter pour La Gantoise.

Luka Elsner

Un pari risqué ? Le Slovène est libre depuis son licenciement d'Amiens (Ligue 2) et avait été cité à l'Excel Mouscron, où a finalement signé Jorge Simaõ. Luka Elsner n'a jamais dirigé en D1A, mais son travail était apprécié en D1B avec l'Union Saint-Gilloise, où il proposait un football plutôt attractif. À 38 ans seulement, Elsner connaît la Belgique et pourrait représenter un coup intéressant, moins cher que les autres noms de cette liste.