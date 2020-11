Roman Yaremchuk fait oublier des semaines difficiles avec un triplé: "Notre place est dans le top 4"

Il y avait si longtemps que Roman Yaremchuk réussissait un triplé. Face à Waasland-Beveren, l'Ukrainien espère avoir mis fin à quelques semaines compliquées pour Gand.

"Ce triplé est important pour moi et pour tout le club, car nous connaissons tous la situation dans laquelle nous nous trouvons", déclare Roman Yaremchuk. "Marquer c'est mon travail, je veux gagner de plus en plus. Après la rencontre, mes coéquipiers m'ont remis le ballon du match, ce qui a été un grand moment."

"Ecoutez, la compétition est juste très importante pour nous, car notre place est dans le top 4. Nous sommes une équipe solide. Nous pouvons être satisfaits de notre performance ce soir, mais le prochain match est également très important pour nous. Notre équipe est composée de gars ambitieux qui veulent aussi montrer leurs qualités en Europe."

Après quoi Roman Yaremchuk a également fait l'éloge de son capitaine. "Vadis sait à quel point il est important pour l'équipe. Avec ou sans lui, nous sommes deux équipes différentes. Tout le monde est heureux qu'il soit de retour."

Enfin, Yaremchuk est revenu sur la phase du penalty : "Encore une fois, mon travail est de marquer! Je leur ai parlé, mais Dorsch se sentait bien et voulait le tirer. J'ai raté mon penalty précédent, alors j'ai accepté. Je ne voulais certainement pas provoquer de conflit", conclut Yaremchuk qui a réussi son premier triplé dans le championnat belge.