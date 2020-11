Le jeune Largie Ramazani sur la bonne voie en Espagne

Le jeune belge Largie Ramazani (19 ans) a quitté Manchester United au terme de son contrat cet été. Il a opté pour l'UD Almeria, en Liga 2, et y a disputé ses premières minutes ces dernières semaines.

Largie Ramazani (19 ans) faisait partie des meilleurs joueurs de l'équipe U23 de Manchester United la saison passée, obtenant même du temps de jeu avec l'équipe A lors du déplacement au FC Astana, en Europa League. "Manchester United était intéressé par une prolongation de contrat, et quelques grands clubs comme l'AS Monaco ou le Borussia Dortmund étaient aussi sur les traces de Largie", nous confie Eddy Shamavu, proche de la famille du joueur.

"Mais Almeria avait déjà pris contact bien plus tôt et le projet espagnol avait séduit Largie et sa famille. L'UD Almeria avait l'ambition claire de monter en Liga, avec Guti au poste d'entraîneur (depuis démis de ses fonctions, nda). C'est un club qui a beaucoup de moyens depuis sa reprise par un sheikh saoudien", détaille notre interlocuteur. Malheureusement pour Ramazani, Almeria ne montera pas en Liga : "Ce n'était pas du tout un souci. Obtenir du temps de jeu en Liga aurait peut-être été plus compliqué ; à 19 ans, jouer en Liga 2 est déjà très bien".

Objectif : temps de jeu !

L'adaptation de Ramazani à l'Espagne s'est faite sans heurts : "Il a déjà vécu ça, en étant parti à 12 ans pour l'Angleterre. Largie sait ce que c'est de s'adapter à un nouvel environnement et il le fait très bien, il parle déjà un peu l'espagnol", explique Shamavu. "De ce que j'entends, son coach est très content de lui. Il se donne à fond à l'entraînement et ça lui a déjà valu deux montées au jeu (contre Fuenlabrada et Gérone)".

"Le football espagnol lui correspond parfaitement, là où l'anglais lui avait demandé une adaptation sur le plan physique. Largie est un profil technique, à la Eden Hazard", continue celui qui a porté les couleurs de Roulers, du BX Brussels ou encore du Royal Léopold. "Aujourd'hui, l'objectif, c'est clairement de jouer. Bien sûr, il faut qu'il soit patient car son temps d'adaptation n'est pas terminé, mais c'est maintenant qu'un jeune doit jouer, à mon sens. Tout se passe comme prévu pour Largie pour le moment et je suis persuadé qu'il va réussi à l'UD Almeria".